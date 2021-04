Mumbai, oxygen, covid-19, coronavirus, News: कोरोना महामारी के बीच कुछ इंसान की सच्‍ची कहानियां देवदूतों जैसी हैं. ऐसे ही कुछ महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई से सामने आई है. इस शख्‍स का नाम पास्कल सल्धाना है. उनकी पत्‍नी डायलिसिस पर हैं, लेकिन उन्‍होंने अपनी पत्‍नी का ऑक्‍सीजन का सिलेंडर दूसरे को दे दिया है. इतना ही नहीं, अब वह अपनी पत्‍नी के गहने बेचकर दूसरों को ऑक्‍सीजन फ्री में दे रहे हैं. सबसे खास बात ये है कि ऐसा करने के लिए उनकी पत्‍नी ने कहा था. Also Read - नहीं सुधरी कोविड-19 की स्थिति तो भारत की बजाय यूएई में आयोजित होगा T20 World Cup: BCCI

मुंबई में एक 'मंडप डेकोरेटर' का करने वाले पास्कल सल्धाना ने बताया " अपनी पत्नी के अनुरोध पर लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता हूं, जिसकी दोनों किडनी फेल हैं और इसके बाद वह पिछले 5 साल से डायलिसिस पर है."

Mumbai: A 'mandap decorator', Pascal Saldhana, supplies oxygen for free to people at the request of his wife who is on dialysis for past 5 yrs after both her kidneys failed.

He says, ” I have been oing this from 18th April. Sometimes people also give me money to help others.” pic.twitter.com/oLnSbimkV9

— ANI (@ANI) April 30, 2021