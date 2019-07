मुंबई: मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के भतीजे रिजवान कासकर को रंगदारी वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि दाऊद के भाई इकबाल कासकर के बेटे रिजवान कासकर को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया जब वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था. इकबाल कासकर पहले से ही रंगदारी वसूली के एक मामले में ठाणे की जेल में बंद है.

#UPDATE Mumbai: Questioning of Rizwan is already underway, accused in the visuals is Ahmed who was brought for questioning by police. https://t.co/p6gZ2rnFOH

— ANI (@ANI) July 18, 2019