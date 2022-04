भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर पर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करने देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक पुलिस ऑफिसर को मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करने देने का निर्देश दिया है. भाजपा नेता ने दावा किया मुंबई पुलिस कमिश्नर डेढ़ महीने बाद शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही हम इस संबंध में राज्यपाल से शिकायत करेंगे. अगर जरुरी हुआ तो हाईकोर्ट भी जाएंगे.Also Read - दक्षिणी दिल्ली के इन तीन क्षेत्रों में जल्‍द चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण-अवैध निर्माण का निरीक्षण कल, सर्वे के बाद होगा एक्‍शन

दरअसल शिवसेना के संदिग्ध कार्यकर्ताओं ने बीते शनिवार देर रात यहां किरीट सोमैया के वाहन पर हमला किया, जिसमें वह घायल हो गए. घटना आधी रात से कुछ पहले की है, जब सोमैया गिरफ्तार दंपति नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से मिलने आए थे. मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम को अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति बडनेरा विधायक रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया, जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर हमला करने की अपनी योजना स्वत: छोड़ दी.

विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार और अन्य सहित भाजपा के बड़े नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की और हमले में शामिल दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. सोमैया, जिन्हें जेड सुरक्षा दी गई है, उनके वाहन में उनके जबड़े पर खून के साथ देखा गया था और हमले में उनकी कार के शीशे चकनाचूर हो गए थे. फडणवीस ने कहा कि सोमैया ने खार पुलिस को आशंका व्यक्त की थी कि एक बड़ी भीड़ बाहर इंतजार कर रही है और उन पर हमला कर सकती है, और उनसे उन्हें हटाने का अनुरोध किया.

Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey ordered a police officer not to register my FIR. He wants to join Shiv Sena after 1 and a half months. We will go to the Governor soon and if necessary also to the High Court to discuss this matter: BJP leader Kirit Somaiya pic.twitter.com/07aphPiw1t

