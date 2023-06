Maharashtra News: शिवसेना नेता संजय राउत और उनके भाई को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया

Maharashtra News: शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) और उनके विधायक भाई सुनील राउत (Sunil Raut) को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है. इससे पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार से इसे गंभीरता से लेने की मांग की थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन दोनों व्यक्तियों को उपनगरीय क्षेत्र गोवांदी से पकड़ा गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में एक आधिकारिक शिकायत की प्रतीक्षा कर रही है, जब शिकायत दर्ज करा दी जाएगी तब दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सुनील राउत के पास एक फोनकॉल आया था और फोनकर्ता ने उन्हें और उनके भाई संजय राउत को गोलियों से भून देने की धमकी दी थी. संजय राउत ने यह भी कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) को सोशल मीडिया पर मिली धमकी एक गंभीर मुद्दा है.

#UPDATE | Mumbai police detained two people for threatening Uddhav faction leader and MP Sanjay Raut. Interrogation underway: Mumbai Police https://t.co/d9ZEZB3Gmd — ANI (@ANI) June 9, 2023