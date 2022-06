भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निलंबित होने के बाद भी पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. नूपुर शर्मा से अब मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी. मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे (Sanjay Pandey) के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. संजय पांडे कहा कि मुंबई पुलिस जल्द ही निलंबित की गईं BJP प्रवक्ता नूपुर शर्मा को समन जारी करेगी और उनका बयान दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वह की जाएगी.Also Read - बीजेपी की अपने प्रवक्ताओं को नसीहत- TV पर बोलने से पहले सोचें और हद पार न करें

Mumbai Police will soon send a summon to suspended BJP spokesperson Nupur Sharma & record her statement, in connection with her alleged comments against Prophet Mohammed during a news debate on the #Gyanvapi issue: Mumbai CP Sanjay Pandey pic.twitter.com/g08eSeQvSP

— ANI (@ANI) June 6, 2022