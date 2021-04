Mumbai, Mumbai Police, Remdesivir, Mumbai, covid-19, coronavirus, News: महाराष्‍ट्र (Maharashtra} में इस समय कोरोना वायरस (CORONAVIRUS) संक्रमण की महामारी का महा संकट चरम पर है और ऐसे में कोविड 19 के इलाज में उपयोग किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्‍शन (Remdesivir injections) की काला बाजारी बढ़ गई है. महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई (Mumba) में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की क्राइम ब्रांच (Crime Branch of) ने छापा मारी करके एक शॉप से 272 रेमडेसिविर इंजेक्‍शन (Remdesivir injections) जब्‍त किए हैं और दो लोगों को अरेस्‍ट किया है. बता दें कि कोविड-19 के मामलों में तेज बढ़ोतरी के कारण महाराष्‍ट्र को रोज रेमडेसिविर की 1.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए उत्पादन में वृद्धि करनी होगी. Also Read - Mumbai: रेलवे 6 बड़े स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की

मुंबई अधिकारी ने बताया कि अपराध शाखा को सूचना मिली थी कि एक शख्स संक्रमण रोधी दवा को अवैध रूप से बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंधेरी में एक दुकान में छापा मारकर 272 रेमडेसिविर इंजेक्‍शन जब्‍त किए हैं. Also Read - COVID-19 के तेज संक्रमण के बीच देश के 210 जिलों में कई दिनों से एक भी केस नहीं

महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बेतहाशा बढ़ने के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शनों की मांग बढ़ गई है. महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को रेमडेसिविर की कीमत प्रति शीशी 1,100 से 1,400 रुपए तय की और इसकी जमाखोरी और काला बाजारी के खिलाफ चेतावनी दी है. Also Read - Coronavirus Cases in India: कोरोना की दूसरी लहर ने मचाई तबाही, 24 घंटे में पहली बार 1.31 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित

Maharashtra: Crime Branch of Mumbai Police recovered 272 Remdesivir injections that were kept at a shop in Andheri for black marketing. Two persons have been arrested. pic.twitter.com/v2n5FPYYVm

— ANI (@ANI) April 9, 2021