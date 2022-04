Sharad Pawar, Maharashtra, Mumbai: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई (Mumbai) में पेडर रोड पर स्थित एनसीपी नेता (NCP Leader) शरद पवार (Sharad Pawar) के आवास ‘सिल्वर ओक’ के बाहर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के 100 से अधिक हड़ताली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. मुंबई पुलिस ने शरद पवार के निवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में 105 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.Also Read - जनवरी-मार्च में सात शहरों में एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत के घरों की बिक्री 83% बढ़ी : रिपोर्ट

बता दें कि आज शुक्रवार को दोपहर करीब तीन बजे दक्षिण मुंबई में पेडर रोड स्थित पवार के आवास ‘सिल्वर ओक’ के बाहर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के 100 से अधिक हड़ताली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पवार ने उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया. Also Read - Malaika Arora कार एक्‍सीडेंट में जख्‍मी होने के बाद अपोलो अस्‍पताल में भर्ती, ये है ताजा हेल्‍थ अपडेट

#UPDATE | Maharashtra: Police registered cases against 105 people under different sections of IPC in connection with the protest outside NCP leader Sharad Pawar’s residence.

Also Read - Maharashtra DGP करेंगे NCB के गवाह प्रभाकर सैल की मौत की जांच: गृह मंत्री पाटिल का बड़ा बयान

सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की

पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की और कहा कि वह उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना है कि अंदर मौजूद उनके माता-पिता सुरक्षित हैं. पुलिस ने बाद में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें अपने साथ ले गई, जबकि घर के बाहर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया.

#WATCH | Some employees of Maharashtra State Road Transport Corporation held a protest outside Sharad Pawar’s residence in Mumbai earlier today

MSRTC workers have been on strike for the 4-5 months demanding to be treated at par with the state government employee pic.twitter.com/OtyAv6zXKd

— ANI (@ANI) April 8, 2022