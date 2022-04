हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार हुए नवनीत राणा और रवि राणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिरासत में लेने के बाद उन्हें पानी तक नहीं दिया गया था लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है. मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जहां राणा दंपति पुलिस कस्टडी में पानी ही नहीं बल्कि चाय कॉफी पीते नजर आ रहे हैं.Also Read - देवरिया में बिजली कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने की बदसलूकी, वीडियो हुआ वायरल

