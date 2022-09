Mumbai: महाराष्ट्र की राजधानी में कुरार पुलिस ने कल मंगलवार को एक सहायक पुलिस निरीक्षक ( ASI) को एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर (female Police Inspector) से छेड़छाड़ (for molesting) के आरोप में अरेस्ट किया है. मुंबई पुलिस ने आज बुधवार को यह जानकारी दी है.Also Read - Maharashtra News: महाराष्ट्र में बच्चा चोर समझकर साधुओं की बेरहमी से पिटाई, गाड़ी से टांग पकड़कर खींचा, फिर चलाए लात-घुसे | देखें वीडियो

Maharashtra| Kurar Police arrested Assistant Police Inspector y’day u/s 354, 354(D), 509 of IPC & sections of IT Act for molesting a female Police Inspector. Accused felt he was transferred because of victim; harassed, sent obscene messages, abused & threatened her: Mumbai Police

— ANI (@ANI) September 14, 2022