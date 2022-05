Video: महाराष्‍ट्र में चल रहे लाउडस्‍पीकर विवाद (Loudspeaker Row) और हनुमान चालीसा विवाद के बीच मुंबई पुलिस ने आज मंगलवार को मनसे कार्यालय से लाउडस्पीकर जब्त किए हैं. मुंबई पुलिस ने पार्टी की चांदीवली इकाई के मनसे प्रमुख महेंद्र भानुशाली और अन्य को हिरासत में लिया है. इसका यह वीडियो सामने आया है.Also Read - MNS प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में FIR दर्ज, रैली के आयोजकों पर भी केस

#WATCH | Maharashtra: Mumbai Police seize loudspeakers from MNS office and detain party’s Chandivali unit chief Mahendra Bhanushali and others. pic.twitter.com/irR9Y9nQJ6

— ANI (@ANI) May 3, 2022