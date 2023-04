Mumbai-Pune Expressway पर बड़ा हादसा, आपस में टकराईं 7 गाड़ियां | देखें VIDEO

Mumbai-Pune Expressway Accident: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे की वजह से खोपोली एग्जिट के पास लंबा जाम लग गया. एक्सप्रेसवे पुलिस और बचाव दल की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई. हादसे के बाद का एक वीडियो भी ANI ने जारी किया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों को परखच्चे उड़ गए हैं.

#WATCH | Collision of 7 vehicles on Mumbai-Pune Expressway at Khopoli, four people injured#Maharashtra pic.twitter.com/lIIuClOERx — ANI (@ANI) April 27, 2023