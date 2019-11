मुम्बई: महाराष्ट्र के पुराने मुम्बई-पुणे राजमार्ग पर सोमवार की सुबह एक निजी बस के खाई में गिर जाने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और अन्य 40 लोग घायल हो गए. खोपोली पुलिस थाने के निरीक्षक धनजी क्षीरसागर ने बताया कि हादसा सुबह पांच बजे अमृतगंज पुल सुरंग के पास हुआ. सतारा जिले के खराद से मुम्बई जा रही बस में 47 लोग सवार थे.

Maharashtra: 4 people dead and around 30 injured after a bus driver lost control of his vehicle on old Pune-Mumbai highway, near Bhor Ghat, today. pic.twitter.com/r4H3cl5g7r

— ANI (@ANI) November 4, 2019