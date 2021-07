Mumbai Rains, weather, Local Trains, News: महाराष्‍ट्र की राजधानी में कल रविवार को बारिश की भारी तबाही के बाद मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई (Mumbai) में गरज-चमक के साथ मध्‍यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और सबअर्बन (suburbs) और आइसोलेटेड स्‍थानों में भारी से अत्‍याधिक भारी (very heavy to extremely heavy rainfall) का अलर्ट जारी किया है. वहीं, मुंबई में बारिश के चलते तेज बारिश के चलते सेंट्रल मैन लाइन ( Central Main Line) और हार्बर लाइन ( Harbour Line) में लोकल ट्रेनों की आवाजारी प्रभावित रही.Also Read - Maharashtra Rain: मुंबई में हो रही आफत की बारिश ने आज 25 की ले ली जान, देखें जलप्रलय की तस्वीरें

Local Trains सर्विस को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है कि मुंबई में सेंट्रल मैन लाइन (Central Main Line), हार्बर लाइन (Harbour Line) और ट्रांन्‍सहार्बर ( Trans Harbour line) पर ट्रेनें चल रहीं हैं.

#UPDATE | Trains on Central Main Line, Harbour Line, and Trans Harbour line are running in Mumbai

IMDs forecast: Moderate to heavy rain/thundershowers in city and suburbs with the possibility of very heavy to extremely heavy rainfall at isolated places.

