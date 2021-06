Mumbai Rain Alert: मुंबई में बुधवार को भारी बारिश से कई स्थानों पर जलभराव के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को जल्द से जल्द इन इलाकों से पानी निकालने की व्यवस्था करने और यातायात फिर से बहाल करने का निर्देश दिया. ठाकरे ने मुंबई में नियंत्रण कक्षों और ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग और पालघर जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की. इन क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो गया है. Also Read - पीएम मोदी ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, BJP नेता देंवेद्र फडणवीस बोले- मुझे नहीं पता दोनों के बीच क्या...

उधर, IMD मुंबई की वैज्ञानिक शुभांगी भूटे ने बताया, ‘मौसम विभाग ने कोंकण किन्नरपट्टी (तटीय पट्टी) के कुछ जिलों के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है. आज मुंबई के लिए रेड अलर्ट और अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई सहित कोंकण किन्नरपट्टी में अगले 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है: Also Read - पीएम मोदी से मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे बोले- 'मैं नवाज़ शरीफ से मिलने नहीं गया था'

Yellow & Red alert issued for some districts of Konkan Kinarpatti (coastal strip). Red alert issued for Mumbai today & Yellow alert for next 4 days. Konkan Kinarpatti including Mumbai may receive heavy to very heavy rainfall for next 4 days: Shubhangi Bhute, Scientist, IMD Mumbai pic.twitter.com/4Uflj0BLJG Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण और चक्रवात ताउते पर हुई चर्चा

— ANI (@ANI) June 9, 2021