नई दिल्ली. महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है. राज्य की राजधानी मुंबई समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार मुंबई समेत प्रदेश के कई इलाकों में रविवार को भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी. आईएमडी ने मुंबई के मौसम को लेकर चेतावनी भी जारी की है. विभाग ने कहा है कि मुंबई में बारिश का यह दौर अभी कुछ घंटों तक ऐसा ही रहेगा. इस दौरान भारी वर्षा का अनुमान है. साथ ही समुद्र की स्थिति भी गंभीर हो सकती है. आईएमडी के मुताबिक रविवार की दोपहर समुद्र में 4 मीटर से ऊंची लहरें (High tide) उठ सकती हैं, इसलिए लोग समुद्र के आसपास न जाएं. मुंबई में बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. रेलवे स्टेशनों पर पानी जमा होने से लोकल ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है. मध्य रेलवे ने रविवार की सुबह ट्वीट कर जानकारी दी कि सियॉन और कुर्ला के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है.

भारतीय मौसम विभाग के मुंबई कार्यालय में मौसमविज्ञान के उप महानिदेशक के.एस. होसालिकर ने ट्वीट किया ,‘‘खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से शनिवार रात और रविवार को मुंबई में भारी बारिश की संभावना है. इसके मद्देनजर पश्चिमी तट सहित इलाके में अलर्ट जारी किया गया है.’’ विभाग के अलर्ट में यह भी कहा गया है कि मौसम में परिवर्तन की वजह से हो रही भारी बारिश से मुंबई की मीठी नदी का जलस्तर भी बढ़ सकता है. इसके अलावा, महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. नासिक में स्थित भगवान शंकर के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बारिश का पानी घुस गया है. इससे मंदिर परिसर में बाढ़ जैसे हालात हैं.

Maharashtra: Kalyan railway station waterlogged following incessant rain in the city. pic.twitter.com/JY0w44Ygy8 — ANI (@ANI) August 4, 2019

Central Railways: Due to very very intense rainfall throughout, there is accumulation of water in different sections of Central Railway Suburban section of Mumbai. We are reviewing situation every 30 minutes. https://t.co/5vwUcnF8Eo — ANI (@ANI) August 4, 2019

India Meteorological Department (IMD) Mumbai: Rainfall to continue with gusty winds. High tide of 4.5 m plus today afternoon, and surcharged Mithi River.

Avoid outing as far as possible, the sea will be rough, fisherman warnings, heavy rainfall warnings have been issued in place. — ANI (@ANI) August 4, 2019

भारी बारिश के कारण मुंबई की सड़कों पर भी कई जगह जलजमाव है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खासकर लोकल ट्रेनों का परिचालन ठप होने से स्थिति और गंभीर हो गई है. सड़कों, अंडरपास और रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने से बस, ट्रेन और अन्य वाहनों का चलना मुश्किल है. मौसम विभाग की तरफ से रविवार को मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश होने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने सभी विभागों से अलर्ट पर रहने को कहा है. मुंबई में आज 2 बजकर 23 मिनट पर हाईट टाईड की संभावना भी जताई गई है. मौसम विभाग ने कहा है कि समुद्र में 4.83 मीटर की लहरें उठ सकती हैं, अगर हाइटाईड के वक्त तेज बारिश हुई तो परेशानी बढ़ सकती है. इसके मद्देनजर तमाम राहत एजेंसियों और सरकारी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है.

#WATCH: Flooding in premises of Trimbakeshwar Temple in Nashik following incessant rainfall. #Maharashtra pic.twitter.com/e2RVbAOeFx — ANI (@ANI) August 4, 2019

इधर, मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. नासिक और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर है. नासिक में इसी वजह से त्र्यंबकेश्‍वर मंदिर के अं‍दर तक पानी भर गया है. प्रदेश के सांगली में भी भारी बारिश हो रही है. इलाके की कृष्णा, वारणा, मोरणा, येरला सभी नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं.

(इनपुट- भाषा)