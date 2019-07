मुंबई. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में दो दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बारिश के कारण न सिर्फ आम लोगों का चलना-फिरना मुहाल है, बल्कि रेल, बस और हवाई मार्ग भी गंभीर रूप से प्रभावित हो गए हैं. मुंबई की धड़कन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा भी कई रूटों पर रोक दी गई है. वहीं, कई विमानों को डाइवर्ट कर दूसरे हवाई अड्डों पर भेज दिया गया है.

मंगलवार को छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर भारी बारिश के कारण स्पाइसजेट की फ्लाइट लैंड करते समय रनवे पर फिसल गई. विमान के पार्किंग एरिया में रुकने से पहले हुई इस घटना से इसमें सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. विमान के अंदर लगे ऑक्सीजन मास्क खुल गए. हालांकि घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

महाराष्ट्र में अगले दो दिन हो सकती है भारी बारिश, मुंबई में बाढ़ का खतरा

भारी बारिश के कारण मुंबई आने वाले कई विमानों का रूट बदल दिया गया है. मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हवाई यातायात की स्थिति को देखते हुए मुंबई आने वाली 54 फ्लाईट को नजदीकी एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है. इधर, महानगर की धड़कन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन पर भी बारिश की वजह से असर पड़ा है. मध्य रेलवे ने मंगलवार की सुबह नोटिस जारी कर कहा कि बारिश के कारण सीएसएमटी-बांद्रा हार्बर लाइन, वाशी-पनवेल रूट, ठाणे-वाशी-पनवेल और खाड़कोपर, ठाणे-कसारा-खोपोली की ट्रेनों के रूट को कम कर दिया गया है.

Mumbai Airport PRO: SpiceJet SG 6237 Jaipur-Mumbai flight overshot runway yesterday while landing at Mumbai Airport. All passengers are safe, no injuries reported. #Maharashtra pic.twitter.com/hEULogZHr4 — ANI (@ANI) July 2, 2019

#MumbaiRains: Railway tracks submerge at Sion railway station, after heavy rains in the area. pic.twitter.com/BxqWp30ENU — ANI (@ANI) July 2, 2019

#Maharashtra: Stranded passengers at Thane railway station are being served with refreshments by Railway Protection Force (RPF), after several suburban train movements got suspended today due to heavy rains. pic.twitter.com/H3PxVG8Z0Y — ANI (@ANI) July 2, 2019

Central Railway: Due to rains,Central Railway Suburban Services will run in following sections till further notice—CSMT-Bandra on Harbour line,Vashi-Panvel on Harbour line,Thane-Vashi-Panvel on Trans-Harbour line,4th corridor to Kharkopar,Thane-Kasara/Karjat/Khopoli on main line. pic.twitter.com/Un73ZTuFHV — ANI (@ANI) July 2, 2019

बीएमसी ने भी बारिश के कारण ट्रेनों के संचालन प्रभावित होने की सूचना जारी की है. इसके तहत बताया गया है कि भारी बारिश की वजह से सीएसटी-ठाणे, बोरिवली-वसई और सीएसटी-वाशी रोड रूट पर चलने वाली लोकल ट्रेनों की सेवा बंद कर दी गई है. लोकल ट्रेनों का संचालन ठप होने के कारण मुंबई महानगर के कई स्टेशनों पर हजारों की संख्या में स्थानीय यात्री फंस गए हैं. स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को आरपीएफ की ओर से खाने की सामग्री मुहैया कराई जा रही है.