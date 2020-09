Mumbai Rain Latest Updates: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मंगलवार को हुई भारी बारिश एक फिर आफत बन गई है. भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में भारी जलजमाव (Mumbai Rain) हो गया है. बारिश की वजह से लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. कुछ रूट्स पर ट्रेनों को रद्द किया गया था कहीं पर रिशेड्यूल. इस बीच बीएमसी (BMC) ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में छुट्टी की घोषणा की है और लोगों को सलाह दी गई है कि घर से तभी निकलें जब कोई जरूरी काम हो. Also Read - Weather Update: कर्नाटक, केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश, ओडिशा और बंगाल में भारी बारिश की संभावना

BMC की तरफ से जारी रिलीज के अनुसार, ‘शहर के कई हिस्सों में जलजमाव और भारी बारिश के बाद आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्राइवेट और सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए अवकाश घोषित किया है. लोगों को सिर्फ जरूरी कामों के लिए घरों से निकलने की सलाह दी गई है.

भारी बारिश की वजह से वीरा देसाई रोड, अंधेरी, परेल, वासई, गोरगांव, ग्रांट रोड से चरणी रोड, ओअर परेल से प्रभादेवी, दादर से माटूंगा और माटूंगा ले माहिम तक सड़कों पर पानी भरा है.

Rainfall causes water-logging in several areas across Mumbai: Grant Rd to Charni Rd, Lower Parel to Prabhadevi, Dadar to Matunga, Matunga to Mahim.Local trains b/w Churchgate to Andheri cancelled,locals b/w Virar to Andheri long-distance special trains rescheduled:Western Railway pic.twitter.com/2q78AEptyH — ANI (@ANI) September 23, 2020

वहीं, पश्चिमी रेलवे ने चर्चगेट से अंधेरी के लिए चलने वाली लोकल ट्रेन को बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा विरार से अंधेरी तक लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेन को भी रिशेड्यूल किया गया है.

#WATCH Maharashtra: Passengers were stranded at Sion railway station in Mumbai yesterday due to waterlogging following heavy downpour in the area. pic.twitter.com/cR3h3yCEab — ANI (@ANI) September 22, 2020

#WATCH Maharashtra: Streets were waterlogged in the Goregaon area of Mumbai yesterday after heavy rainfall. pic.twitter.com/BpruXcVn1B — ANI (@ANI) September 22, 2020

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उपनगरीय मुंबई में मंगलवार को 23.4 मिमी की बारिश देखी गई, जोकि सामान्य से 129 फीसदी ज्यादा है.

#WATCH Maharashtra: Rain continues to lash parts of Mumbai; waterlogging near King Circle area. pic.twitter.com/0D9wajtRW6 — ANI (@ANI) September 23, 2020

मौसम विभाग ने आज फिर अगले 24 घंटे तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है.