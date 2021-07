Mumbai, heavy rainfall, Red Alert, waether, Flood News: महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई में मानसूनी बारिश जमकर कहर ढा रही है. बीते रविवार से मुंबई में बारिश का दौर जारी है. मुंबई के उपनगरीय इलाके नवी मुंबई में बाढ़ के पानी में फंसे 120 लोगों को फायर विभाग की टीम ने बचाया है. जिसका वीडियो भी सामने आया है. दमकल टीम ने भारी बारिश के कारण नवी मुंबई के विभिन्न हिस्सों में फंसे कई लोगों को बचाया है. वहीं, मुंबई मेट्रो​पोलिटन क्षेत्र में अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी किया है.Also Read - Mumbai Rain Alert : महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, Local Train सेवाएं रहीं प्रभावित

मुंबई में मौसम विभाग के जयंत सरकार ने कहा, "मुंबई मेट्रो​पोलिटन क्षेत्र में अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, इसलिए हमने रेड अलर्ट जारी कर दिया है. 20 से 23 जुलाई तक हमने ऑरेंज अलर्ट में रखा है, इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होगी.

An offshore trough is moving from Maharashtra coast to Karnataka coast at main sea level. Extreme heavy rainfall is likely in next 24 hours. We have issued red alert in Mumbai Metropolitan Region (MMR) for day one & orange alert for July 20-23: Dr Jayanta Sarkar, Head, IMD Mumbai pic.twitter.com/MpvafwUitU

