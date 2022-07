Mumbai Rains Alert: महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है. बारिश और बाढ़ से जनजीवन पर असर पड़ा. एक ओर जहां निचले इलाकों में बारिश भर गया है वहीं, कई जगहों पर सड़कों और रेल मार्गों पर पानी जमा होने से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा है. मुंबई में भी बारिश से लोग बेहाल है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी)ने ट्वीट कर बताया कि आज शहर और उपनगरों में मध्यम स्तर की बारिश होगी. कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.शहर में 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. इसके अलावा कुछ इलाको में बारिश के साथ 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलने का पुर्वानुमान है.Also Read - Mumbai Rains LIVE Update: मुंबई में आज भारी बारिश-हाई टाइड का अलर्ट जारी, वसई में लैंडस्लाइड, एक की मौत

बीएमसी ने बताया कि रावलपाड़ा और दहिसर में चल रहे काम के चलते यहां ट्रैफिक का भारी दबाव है. बारिश की वजह से बस और रेल सेवाओं पर असर पड़ा है. ज्यादातर ट्रेनें निर्धारित समय से लेट हैं. आईएमडी के मुताबिक, आज मुंबई, कल्याण, ठाणे और नवी मुंबई में तेज से बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है. Also Read - Weather Forecast: गुजरात-महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, अगले 5 दिनों तक 25 राज्यों में बरसेंगे बादल, जानिए मौसम का हाल

15th July, 2022

WeatherUpdate @ 0800hrs:

Moderate rain in city and suburbs. Possibility of heavy rainfall at isolated places. Occasional strong winds with speed reaching 45-55 kmph gusting to 65 kmph very likely.

High Tide

13:22hrs – 4.87mtr

Low tide :

19:33 hrs- 1.35 mtr

