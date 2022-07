Mumbai Rains: मुंबई शहर के कई इलाकों में आज भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है और कभी-कभी तेज हवाएं भी चलेंगी. हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी / घंटा तक पहुंचने की संभावना है.पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं.Also Read - Mumbai Rains Updates: भारी बारिश से मुंबई बेहाल, कई बसों के रूट्स डायवर्ट; अंधेरी सब-वे को किया गया बंद

मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों के लिए भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है. इसी के साथ समुद्र के बढ़ते स्तर को देखते हुए सुबह 10 बजे से बीच को भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. Also Read - Mumbai Local Train Update: मुंबई में बारिश का असर लोकल ट्रेन सेवाओं पर, जानें क्या है ताजा Status

Mumbai | Moderate rain in the city and suburbs. Possibility of heavy to very heavy rainfall at isolated places, and possibility of occasional gusty winds reaching 40-50 km/h: IMD

— ANI (@ANI) July 9, 2022