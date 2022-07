Mumbai Rains: देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई भारी बारिश से बेहाल है. झमाझम बारिश से कई मार्गों पर जलभराव हो गया है. भारी बारिश की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो कई बसों के रूट्स में भी बदलाव किए गए हैं. बीएमसी (BMC) ने ट्वीट कर बताया कि सायन रोड (Sion Road) नंबर 24 पर सायन रोड नंबर 3 से 341,411,22,25 और 312 नंबर की बसों के रूट में बदलाव किया गया है. इसके अलावा ट्रेन सेवा पर भी ब्रेक लग गया है. कई ट्रेनें लेट हैं.Also Read - Monsoon update: मॉनसून की बारिश या बरसात का कहर, आफत बनकर बरस रही है बारिश। Watch Video

बीएमएसी ने ट्वीट कर बताया कि शहर में मध्यम स्तर की बारिश होगी.कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. जबकि 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.

The following #BESTroutes have been diverted:

At Sion Road No. 24 -341, 411, 22, 25, 312 have been diverted Via Sion Road No. 3#MyBMCUpdates

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 12, 2022