Mumbai Rains LIVE Update: मुंबई में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई इलाकों में पानी भरा है, जिससे यातायात में दिक्कते आ रही हैं. वहीं आज के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है. जानकारी के मुताबिक अंधेरी सबवे में पानी भर गया है. बसों-मेट्रो और ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है. घर से निकलने से पहले बदले रूट की जानकारी जरूर ले लें.Also Read - Weather Forecast: गुजरात-महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, अगले 5 दिनों तक 25 राज्यों में बरसेंगे बादल, जानिए मौसम का हाल

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. कुछ स्थानों पर बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना. इसके साथ ही कभी-कभी तेज हवाएं 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है. Also Read - पानी-पानी हुए शहर, कहीं दिखा बाढ़ तो कहीं डूब गए मंदिर | वीडियो में देखें बारिश से तबाही का मंजर | Watch Video

#WATCH | Mumbai: Amid incessant heavy rainfall lashing the city, Andheri subway continues to remain submerged under the rainwaters pic.twitter.com/gvNeeLnboF

— ANI (@ANI) July 13, 2022