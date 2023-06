Mumbai Rains: भारी बारिश से मुंबई बेहाल, कई इलाकों में भरा पानी, अंधेरी सबवे को भी किया गया बंद; जानें IMD का क्या है अपडेट

Mumbai Rains Update: मुबंई भारी बारिश से बेहाल है. लगातार हो रही बारिश की वजह से बुधवार को मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए. बारिश का पानी जमा होने की वजह से अंधेरी सबवे (Andheri subway News) को भी बंद करना पड़ा. वहीं, बृह्नमुंबई नगर निगम (BMC) ने बताया कि उपनगर मलाड में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि मध्य और पश्चिमी रेलवे मार्गों पर लोकल ट्रेन यातायात (Mumbai Local Update) लगभग सामान्य रहा, हालांकि ट्रेन कुछ मिनट की देरी से चल रही हैं. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, ‘डेढ़ से दो फुट पानी जमा होने के कारण अंधेरी सबवे को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है. ट्रैफिक को एसवी रोड की ओर मोड़ दिया गया है.’

तीन मार्गों पर नगर निगम द्वारा संचालित बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) बसों को दहिसर पूर्व के केतकी पाड़ा की ओर मोड़ दिया गया है. BMC ने बताया कि मुंबई में बीते 24 घंटे में पेड़ गिरने की 26, शॉर्ट सर्किट की 15 और मकान ढहने या मकान का हिस्सा ढहने की पांच घटनाएं हुई हैं. पड़ोसी ठाणे शहर में भी बारिश हुई, जिससे जलजमाव हुआ और दीवार व मकान गिरने की घटनाएं हुईं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 4-5 दिनों तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. IMD मुबंई की वैज्ञानिक सुषमा नायर के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ‘हमने कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सतारा और पुणे के घाट क्षेत्र में भारी बारिश होगी.