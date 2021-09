Mumbai Rape Case: मुंबई के साकीनाका में हुई रेप की जघन्य घटना की पीड़िता ने घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार की सुबह दम तोड़ दिया. पीड़िता को अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय ही उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी. राजावाड़ी अस्पताल में उसे वेंटीलेटर पर रखा गया था और डॉक्टर लगातार पीड़िता के इलाज में जुटे हुए थे. डॉक्टरों की तमाम कोशिशें सफल नहीं हो पाईं और आखिरकार पीड़िता की मौत हो गई.मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि पीड़िता के साथ बर्बरता हुई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफी खून बह गया था.Also Read - Mumbai के साकीनाका में रेप की शिकार हुई पीड़िता की हालत गंभीर, पूरे महाराष्‍ट्र में आक्रोश

इस मामले में महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने संबंधित पुलिस स्टेशन को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि मेरी खुद इस मामले पर नजर है और पल-पल की अपडेट पुलिस वालों से ले रहा हूं.दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि साकीनाका की घटना मन को दुखी करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है. Also Read - Mumbai News: मुंबई के साकी नाका इलाके में 30 साल की महिला से 'निर्भया' जैसी दरिंदगी

#UPDATE | A 30-year-old woman, who was found lying unconscious at Khairani Road in the Saki Naka area on 9th Sept after allegedly being raped, has died during the treatment at a city hospital: Mumbai Police

