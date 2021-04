Mumbai, COVID-19 cases, COVID-19, coronavirus, News, Maharashtra, देश की औद्योगिक राजधानी कहे जानी महाराष्‍ट्र की कैपिटल मुंबई (Mumbai) में कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण की दूसरी लहर का कहर जारी है. आज बुधवार को शाम मुंबई में ताजा जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 10,428 नए COVID19 मामले सामने आए हैं और 6007 मरीजों की रिकवरी हुई है, जबकि 23 संक्रमित मरीजों की मौतें दर्ज़ की गईं हैं. Also Read - Shortage of Corona Vaccine in Mumbai: मुंबई की महापौर का दावा- खत्म होने वाले हैं कोरोना के टीके, जल्द सप्लाई करे केंद्र

मुंबई में कोविड19 के कुल सक्रिय मरीजों की संख्‍या की 81,886 हो गई है, जबकि, कुल ठीक हुए मरीजों का संख्‍या 3,88,011 है और 11,851 मरीजों की अब तक मौतें हुईं हैं.

मुंबई में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति: 7 अप्रैल 2021

कुल मामले (Total cases ): 4,82,760

कुल रिकवरी (Total recoveries) : 3,88,011

मृत्यु (Death toll): 11,851

सक्रिय मामले (Active cases): 81,886

