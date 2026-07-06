मुंबई-ठाणे में 7 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल! जानिए कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट

मुंबई-ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते 7 जुलाई को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं मौसम पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 6, 2026, 11:45 PM IST
मुंबई-ठाणे में 7 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल! जानिए कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे भी भारी बारिश जारी रह सकती है. (Photo from IANS)
  • मुंबई-ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में 7 जुलाई को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
  • लगातार 3 दिन की बारिश से कई जगह जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है
  • प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है
  • IMD ने कई इलाकों के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है

Mumbai Weather Update: महाराष्ट्र में पिछले दो-तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. मौसम विभाग ने 7 जुलाई के लिए कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, नासिक और पुणे के कई इलाकों में स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया है. प्रशासन ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है.

ठाणे और नासिक में मौसम दिखाएगा असर

आईएमडी ने ठाणे जिले के लिए 7 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, यहां भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं नासिक के लिए बहुत बारिश की चेतावनी जारी की गई है. त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ और दिंडोरी समेत कई ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश की आशंका को देखते हुए इन क्षेत्रों के स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. नासिक नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूल भी मंगलवार को बंद रहेंगे.

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पालघर, नवी मुंबई और पुणे में भी छुट्टी

लगातार मूसलाधार बारिश से पालघर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे भी भारी बारिश जारी रह सकती है. इसी वजह से पूरे जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. वहीं नवी मुंबई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल भी 7 जुलाई को बंद रहेंगे. पुणे जिले में भी सह्याद्रि घाट क्षेत्र के मावल, मुलशी, भोर, वेल्हे और आंबेगांव तालुकों के स्कूलों में छुट्टी रहेगा. हालांकि, पुणे शहर और जिले के बाकी इलाकों के स्कूल फिलहाल सामान्य रूप से संचालित होंगे.

लोगों से सतर्क रहने की अपील (Mumbai Weather)

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, जलभराव वाले इलाकों में न जाने और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने की अपील की है. लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है. कुछ जगहों पर तो बारिश से जुड़े हादसों में लोगों की जान भी गई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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