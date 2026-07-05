मुंबई पर बारिश की डबल मार! सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, BMC ने जारी की एडवाइजरी

Mumbai Weather Update: मुंबई में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार यानी 6 जुलाई को सभी सरकारी, निजी और बीएमसी संचालित स्कूलों व कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है. हालांकि, सरकारी और निजी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें.
बता दें रविवार (5 जुलाई) को तेज बारिश, 42 नॉट तक की तेज हवाओं और कम विजिबिलिटी के कारण मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करीब एक घंटे तक रनवे संचालन रोकना पड़ा. इस दौरान इंडिगो की चार उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि विभिन्न एयरलाइंस की 13 फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया. मौसम में सुधार होने के बाद सभी रनवे फिर से चालू कर दिए गए.
लगातार बारिश होने की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. 30 जून से अब तक पेड़ गिरने की अलग-अलग घटनाओं में एक स्कूली छात्र समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार को कुर्ला वेस्ट में बीएमसी स्कूल के पास दीवार और मलबा गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई.
भारत मौसम विभाग (IMD) ने शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. प्रशासन ने समुद्र किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है. बीएमसी ने किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क करने को कहा है.
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