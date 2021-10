Mumbai School Reopening Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जा रही है. दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया लगातार जारी है. इन सबके बीच मुंबई में स्कूलों को खोले जाने का ऐलान कर दिया गया है. BMC ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुंबई में 8वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का ऐलान किया गया. मुंबई में 4 अक्टूबर से 8वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं. बाकी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला नवंबर के बाद लिया जाएगा. बीएमसी कमिश्नर ने यह जानकारी दी.Also Read - Mumbai Me Kab Khulenge School : BMC का बड़ा फैसला- मुंबई में इस तारीख से खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल

इन सबके बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शुक्रवार को स्कूलों को लेकर गाइडलाइंस जारी की. किशोरी पेडनेकर ने कहा, 'स्कूली छात्रों को अपने माता-पिता से सहमति पत्र लाना होगा. वहीं, केवल 20-25 छात्रों को ही एक कक्षा में बैठने की अनुमति होगी. इसके साथ-साथ फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा बिना माता-पिता के सहमति पत्र के छात्र स्कूल नहीं आ सकेंगे.

The school students will be required to carry a consent form from their parents, only 20-25 students will be allowed to sit in a class, use of a face mask and hand sanitizer is important: Mumbai mayor Kishori Pednekar on reopening of schools for classes 8 to 12 from October 4 pic.twitter.com/AfoZBkOTsq

— ANI (@ANI) October 1, 2021