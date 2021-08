मुंबई: मुंबई (Mumbai) के तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों (three railway stations ) और बॉलीवुड एक्‍टर अमिताभ बच्चन के बंगले में (Amitabh Bachchan’s bungalow) बम रखे (bombs placed at CSMT, Byculla Station, Dadar Station and residence of Amitabh Bachchan) जाने की सूचना मिलने के बाद इन स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दरअसल, कल शुक्रवार को रात में मुंबई पुलिस (Mumbai Police,)को इन स्थानों पर बम रखे जाने को लेकर एक कॉल आया था, जिसके बाद यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई. हालाकि, बम की सूचना बाद में झूठी निकली. मुंबई पुल‍िस ने इस संबंध में दो लोगों को हिरासत में लिया हैAlso Read - Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल ट्रेनों में कब मिलेगी आम लोगों को यात्रा की अनुमति, भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन

मुंबई क्राइम ब्रांच की CIU (क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट) ने दो लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस शुक्रवार रात मिली फर्जी फोन कॉल के संबंध में पूछताछ की जा रही है, जिसमें मुंबई में चार अलग-अलग स्थानों पर बमों की मौजूदगी का जिक्र किया गया था. Also Read - फ्रेंच कट दाढ़ी क्यों रखते हैं अमिताभ बच्चन, क्या आपको पता है इसका सीक्रेट?

#UPDATE | Mumbai Crime Branch’s CIU (Crime Intelligence Unit) has detained two people. They are being questioned in connection with the hoax phone call, received by Police last night, that mentioned the presence of bombs at four different locations across Mumbai.

— ANI (@ANI) August 7, 2021