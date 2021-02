Mumbai, Train, suicide attampt , CCTV, News: मुंबई में एक शख्‍स ने सामने से आ रही ट्रेन ( Train) को देखकर आत्‍महत्‍या (suicide) करने के इरादे से रेलवे ट्रेक पर ही चादर बिछाकर लेट गया, लेकिन ऐन वक्‍त पर एक आरपीएफ जवान (RPF jawan) देवदूत बनकर आ गया और उसने इस जान देने पर आमदा इस युवक की जान बचा ली है. इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज का यह वीडियो सामने आया है. Also Read - Mukesh Ambani Family को नहीं मिली कोई धमकी भरी चिट्ठी, मुंबई पुलिस ने विस्‍फोटक से लदी स्‍कॉर्पियो के मालिक की पहचान की

यह वाकया मुंबई के विरार रेलवे स्‍टेशन का बीते 24 फरवरी का है.

#WATCH: RPF personnel averted a suicide attempt when they dragged a man out of railway tracks where he was lying down as a train was approaching him, at Virar railway station in Mumbai. The man was allegedly disturbed by the demise of his mother. (24.02)

(Souce: Indian Railways) pic.twitter.com/gbp5cn5WXw

— ANI (@ANI) February 26, 2021