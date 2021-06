महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) में एक शिवसेना विधायक (Shiv Sena MLA ) ने सारी कानूनी मर्यादाएं तोड़ते हुए सरेआम एक ठेकेदार (contractor) से बदसलूकी की है. मुंबई की चांदीवली (Chandivali) से विधायक दिलीप लांडे (Dilip Lande ) ने सड़क पर जमा हुए पानी में सरेआम बिठाया और कार्यकर्ताओं से उसके ऊपर कचड़ा फिंकवा दिया. शिवसेना विधायक की इस हरकत का यह वीडियो वायरल हो गया. वहीं, बीजेपी ने बीएमसी और शिवसेना पर निशाना साधा है. Also Read - Central Cabinet Expansion: केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी! कांग्रेस छोड़कर आए सिंधिया को मिल सकता है मंत्री पद

शिवसेना विधायक ने दिलीप लांडे ने कहा, "मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ठेकेदार ने अपना ठीक से काम नहीं किया."

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena MLA from Chandivali, Dilip Lande makes a contractor sit on water logged road & asks workers to dump garbage on him after a road was waterlogged due to improper drainage cleaning

He says, “I did this as the contractor didn’t do his job properly” (12.6) pic.twitter.com/XjhACTC6PI

