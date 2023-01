मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़ , 21 करोड़ रुपए का 36 किलो सोना और बेहिसाब कैश जब्त

मुंबई: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मुंबई में उपनगरीय अंधेरी (Mumbai suburban Andheri) में सोने की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया और 21 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए मूल्य का 36 किलो सोना बरामद किया. डीआरआई ने बताया कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (Air Cargo Complex) से 20 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी के साथ 21 करोड़ रुपए मूल्य का 36 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया और परिसर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया.

डीआरआई ने बताया कि दुकान में सोना पिघलाने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है. विदेश से मुंबई लाया जाता था सोना, तस्करी के सोने का भुगतान हवाला नेटवर्क के जरिए किया जाता था.

एक अधिकारी ने दी जानकारी में बताया कि आरोपी ने बताया कि उसने अलग-अलग व्यक्तियों से सोना खरीदा था, जिनमें से कुछ विदेशी नागरिक थे. आरोपी ने बताया कि कैप्सूल के रूप में, यात्रा बैग में, कपड़ों की तहों और मशीनों के साथ ही शरीर में छुपाकर सोने की तस्करी की जाती है. उन्होंने कहा कि आगे की जांच से पता चला है कि सोने को विभिन्न स्वदेशी तस्करों को वितरित किया गया था, जिनके तस्करों के गिरोह का हिस्सा होने का संदेह है.

अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने सोमवार को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स मुंबई सीमा शुल्क में तलाशी ली और जांच के विभिन्न चरणों में तस्करी का सोना बरामद किया. एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कार्गो की मात्रा, कार्गो के मूल्य, फाइल किए गए दस्तावेजों और एकत्रित राजस्व के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है.