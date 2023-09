बिस्तर से गिरी 160 किलोग्राम की महिला, उठाने के लिए परिजनों ने जो किया, उससे सब हैरत में

160 किलो की महिला बिस्तर के गिर गई, इसके बाद परिजन मुश्किल में पड़ गई. 160 kg woman fell from bed, sought help from fire brigade to lift her up बिस्तर से गिरी 160 किलोग्राम की महिला, परिजनों ने उठाने के लिए दमकल की मदद मांगी, फिर... ठाणे: महिला का वजन 160 किलो था. वह बीमार थी. घर में बिस्तर पर लेटी हुई थी. अचानक बिस्तर से गिर गई. इसके बाद तो लेने के देने पड़ गए. महिला को कोई उठा नहीं पाया. इसके बाद परिजनों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई. महिला को जब कोई नहीं उठा पाया, तो परिजनों ने अग्निशमन अधिकारियों से मदद मांगी. इसके बाद एक दल महिला के घर पहुंचा और महिला को ज़मीन से उठाकर बिस्तर पर लिटाया. मामला मुंबई के ठाणे शहर में 160 किलोग्राम वजन की एक बीमार महिला अपने बिस्तर से नीचे गिर गई, जिसे उठाने के लिए परिवार के सदस्यों ने अग्निशमन विभाग की मदद मांगी. नगर निकाय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि खराब स्वास्थ्य की वजह से चलने-फिरने में दिक्कत से जूझ रही 62 वर्षीय महिला वाघबिल इलाके में अपने फ्लैट में सुबह करीब आठ बजे दुर्घटनावश बिस्तर से गिर गई. ठाणे नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि परिवार के सदस्य महिला को वापस बिस्तर पर लिटाने में नाकाम रहे. निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने मदद के लिए अग्निशमन अधिकारियों से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (आरडीएमसी) का एक दल तुरंत फ्लैट पर पहुंचा, जिन्होंने महिला को उठाया और वापस बिस्तर पर लिटाया. अधिकारी ने कहा कि महिला को गिरने से किसी प्रकार की चोट नहीं आई है. अधिकारी ने कहा कि आरडीएमसी कई तरह की आपात स्थितियों से निपटता है लेकिन यह एक असामान्य स्थिति थी.