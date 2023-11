Mumbai-ठाणे और भिवंडी के लोगों को 13 दिन पानी किल्लत का करना पड़ेगा सामना

Water Supply Affected: मुंबई, ठाणे और भिवंडी के लोगों को आज से 13 दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. बीएमसी, ठाणे और भिवंडी नगर निगम की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, आज (20 नवंबर) से दो दिसंबर तक पाईस बांध (Pise Dam’s pneumatic gate system) पर मरम्मत कार्य की वजह से 10% पानी की कटौती की जाएगी. इसकी वजह से पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है. प्रेशर कम होने की वजह से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है.

बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान पाइस बांध में वायवीय गेट सिस्टम में एयर ब्लैडर को चेंज किया जाएगा. इससे पूरे मुंबई में पानी की आपूर्ति और ठाणे और भिवंडी नगर निगम को बीएमसी की पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी.

२० नोव्हेंबर २०२३ ते २ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत मुंबईत १० टक्के पाणी कपात

—

10 % water cut in Mumbai from 20 November 2023 to 2 December 2023#BMC#BMCUpdates#watersupply@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks@dvkesarkar@MPLodha@IqbalSinghChah2 pic.twitter.com/xFBfLmlT7t

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) November 16, 2023