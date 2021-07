Mumbai, Rain, Maharashtra, building collapsed, Mumbai News: महाराष्‍ट्र में भारी बारिश के बीच आज शुक्रवार को राज्‍य की राजधानी मुंबई (Mumbai: building collapsed in Govandi area) एक और बिल्‍ड‍िंग ढहने का हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल (three died people died and Seven injured ) हो गए हैं. यह हादसा मुंबई के गोवंडी इलाके ( building collapsed in Govandi area of Mumbai) में हुआ है.Also Read - Mumbai Heavy Rainfall Update: पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बाढ़ को लेकर सीएम ठाकरे से फोन पर की बात, हरसंभव मदद का किया वादा

मुंबई पुलिस ने कहा, "मुंबई के गोवंडी इलाके में एक इमारत गिरने से सात लोग घायल हो गए, तीन की मौत हो गई. विवरण की प्रतीक्षा है."

Maharashtra | Seven people injured, three died after a building collapsed in Govandi area of Mumbai. Details awaited: Mumbai Police — ANI (@ANI) July 23, 2021



बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश और नदियों में उफान आने से बृहस्पतिवार को कोंकण रेलवे मार्ग पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गई और करीब छह हजार यात्री फंस गए. भारी बारिश की वजह से मुंबई सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है. इसकी वजह से अधिकारियों को बचाव कार्य में प्रशासन की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) बुलाना पड़ा है.

बीते 17- 18 जुलाई को मुंबई में रातभर हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न घटनाओं में 30 लोगों की मौत हो गई थी. मुंबई पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक परिसर की दीवार ढहने से उसके नीचे दबकर 19 लोगों की मौत हो गई थी. भारी बारिश के कारण मुंबई के विक्रोली उपनगर में देर रात करीब ढाई बजे भूस्खलन के चलते छह कच्चे मकानों के ढह जाने से 10 लोगों की मौत हो गई थी. मुंबई में चेम्बूर और विक्रोली में दीवार ढहने के कारण लोगों की मौतें हुईं थीं.