मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 'जन आशीर्वाद यात्रा' के आयोजकों के खिलाफ बृहस्पतिवार को मुंबई में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर कम से कम 19 प्राथमिकी दर्ज की गईं. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है. बता दें कि नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेता प्रवीण दारेकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने रैली में भाग लिया था.

Mumbai | Total 19 FIRs registered by Mumbai Police against BJP’s Jan Ashirwad Yatra for violation of COVID19 protocols.

