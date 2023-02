Mumbai Traffic Advisory: मुंबई में आज शाम को बंद रहेंगी ये सड़कें, परेशानी से बचने के लिए इन मार्गों का करें प्रयोग

Mumbai Traffic Advisory: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की वजह से मुंबई में आज कई सड़कें बंद रहेंगी. मुंबई पुलिस ने इस संबंध में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं. पीएम मोदी के कार्यक्रम के कारण, कोलाबा, एसपी मुखर्जी चौक और पीडी मेलो रोड के आसपास दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक यातायात बंद रहेगा. डोमेस्टिक एयरपोर्ट से मरोल तक एलीवेटेड रोड यातायात शाम 4-6 बजे तक बंद रहेगा. पुलिस ने लोगों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह दी है.

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अलजामिया-तस-सैफिया, मरोल परिसर में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम के कारण आज शाम 4:30 बजे से शाम 06:30 बजे तक की अवधि के लिए यातायात प्रबंधन में संशोधन किया गया है. इसमें कहा गया है कि पूरे मरोल चर्च रोड (और मरोल चर्च रोड की साइड रोड), एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन, अंधेरी-घाटकोपर कुर्ला रोड और विलेपार्ले (पूर्व) से एलिवेटेड एयरपोर्ट रोड पर सामान्य यातायात प्रभावित होगा.