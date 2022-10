Mumbai New Traffic Rule: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब कार के सहयात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है. मुंबई पुलिस ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. मुंबई पुलिस की तरफ से जारी नोटिफेकेश के अनुसार, ‘1 नवंबर से मुंबई में अब बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाना दंडनीय होगा.’ मुंबई पुलिस की ट्रैफिक (Mumbai Traffic Police) इकाई ने एक बयान में सभी मोटर चालकों और वाहन मालिकों को एक नवंबर से पहले चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का इंतजाम करने का निर्देश दिया है. साथ ही उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है.Also Read - पृथ्वी शॉ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जड़ा पहला टी20 शतक; फैंस ने पूछा- टी20 विश्व कप में क्यों नहीं मिला मौका

Whoever drives a motor vehicle without wearing a safety belt or carries passengers not wearing seat belts shall be punishable: Mumbai police pic.twitter.com/bqcuJIk6go

— ANI (@ANI) October 14, 2022