Mumbai, Actress, Rape, News: मुंबई (Mumbai) में एक टीवी एक्‍ट्रेस (TV Actress) के साथ शादी का झांसा देकर कई जगहों पर कई बार रेप किया गया है. टीवी एक्‍ट्रेस की रिपोर्ट पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. Also Read - Sushant Singh Rajput Case: NCB ने सुशांत मामले से जुड़े ड्रग केस में 62 हजार पेज की चार्जशीट कोर्ट में दायर की

महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई की ओशविरा पुलिस स्‍टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. मुंबई बेस्‍ड टीवी एक्‍ट्रेस ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि आरोपी ने कई मौकों पर उसके साथ शादी के नाम पर रेप किया है. पुलिस ने कहा आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. Also Read - Eijaz Khan-Pavitra Puniya में हौले-हौले हो गया है प्यार, इस रोग की कोई दवा नहीं

Maharashtra: An FIR registered at Oshiwara Police station in Mumbai, based on a TV actress’ statement wherein she alleges that she was raped by the accused on multiple occasions on the pretext of marriage. FIR registered under multiple IPC sections. Police investigation underway. Also Read - भाभी ने अपनी ही ननद का कराया रेप, सामने बैठकर Video भी बनाती रही, फिर 6 महीने में...

— ANI (@ANI) March 6, 2021