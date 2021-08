Mumbai Unlock Guidelines: कोरोना के मामले कम होने के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया. वहीं, सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद BMC ने भी मुंबई के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मुंबई में सप्ताह में हर दिन रात 10 बजे तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति देने और फिल्मों तथा टीवी धारावाहिकों की शूटिंग एवं खेल संबंधित गतिविधियां बहाल करने का सोमवार को फैसला किया.Also Read - Maharashtra Unlock Update: महाराष्ट्र में अनलॉक की गाइडलाइंस जारी, जानें कहां मिली ढील और कहां रहेगी पाबंदी

नगर निकाय आयुक्त आई एस चहल ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किए. हालांकि, मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद लोकल ट्रेनों में आम लोगों को यात्रा करने की अनुमति के बारे में आदेश में कुछ नहीं कहा गया है. आदेश में कहा गया कि BMC की सीमा के अंतर्गत सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सप्ताह में हर दिन रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे. हालांकि रेस्तरां और होटल शाम 4 बजे तक ही खुल सकेंगे. नगर निकाय ने तैराकी और शारीरिक संपर्क वाले खेलों को छोड़कर अन्य खेलों के आयोजन की भी अनुमति दी है. Also Read - Maharashtra Unlock Latest Update: अनलॉक पर महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान- की यह घोषणा...

Maharashtra: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) issued revised guidelines for the city; permits non-essential shops to operate till 10 pm on all days pic.twitter.com/OnbMECp114

