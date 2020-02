मुंबई: पिछले सप्ताह मुंबई के आजाद मैदान में एलजीबीटीक्यू कार्यक्रम में जेएनयू छात्र शरजील इमाम के समर्थन में ‘राष्ट्र विरोधी’ नारे लगाने के आरोप को लेकर मुंबई पुलिस ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी चूड़ावाला पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया. वहीं, पुलिस को अपना बयान दर्ज कराने पहुंची उर्वशी की मां ने कहा कि उसने गलती की है, लेकिन उसे किसी ने उकसाया है.

पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने बताया कि चूड़ावाला के अलावा 50 अन्य पर भी आईपीसी की धारा- 124 ए (देशद्रोह), 153 बी (राष्ट्रीय अखंडता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण बयान), 505 (लोगों को उकसाने के लिए दिया गया बयान), 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि मंगलवार को उर्वशी चूडावाला की मां अपनी बेटे के कथित रूप से मुंबई के आज़ाद मैदान में शारजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने के मामले में कहा कि उसने गलती की है, लेकिन किसी ने उसे उकसाया है. उर्वशी की मां ने बताया पुलिस ने मेरा बयान दर्ज किया है.

Mother of Urvashi Chudawala, who has been booked for sedition for allegedly raising slogans in support of Sharjeel Imam, outside Azad Maidan Police Station in Mumbai: She has made a mistake but someone instigated her. Police have recorded my statement. pic.twitter.com/xtksoVxH5a

— ANI (@ANI) February 4, 2020