Mumbai Weather Update: मुंबई में गुरुवार को भी भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया 'रेड अलर्ट'; बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज

Mumbai Weather Update: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बीते कई दिनों से भारी बारिश का दौर (Mumbai Rains) जारी है. बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में लोगों को जलजमाव से जूझना पड़ रहा है. मौसम विभाग (IMD Update) ने गुरुवार को भी भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ‘रेड अलर्ट’ (Red Alert) जारी किया है. मौसम विभाग ने पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसे अपग्रेड कर रेड अलर्ट कर दिया गया. भारी बारिश का अलर्ट देखते हुए मुंबई में गुरुवार को सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. BMC ने आदेश जारी कर कहा कि 27 जुलाई को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

Indian Meteorological Department (Mumbai) has issued Extremely Heavy Rainfall Warning (Red Alert) for Mumbai City & Suburban area from 8pm today till tomorrow afternoon In view of this, considering the safety of students as a top priority, the Municipal Commissioner and… — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 26, 2023