मुंबई लोकल को मिलेगी नई रफ्तार, पटरी पर दौड़ेंगी 238 नई AC ट्रेनें, जानें यात्री कब से उठा सकेंगे फायदा

मुंबई लोकल को बड़ी सौगात मिलने वाली है. इस शहर में जल्द 238 नई AC ट्रेनें शुरू होंगी और 2030 तक पूरी फ्लीट तैयार होगी. जानिए MRVC क्या प्लान कर रहा और यात्रियों को क्या फायदा होगा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/maharashtra/mumbai-will-get-238-new-ac-local-trains-vande-metro-starts-in-2027-8501883/ Copy

मौजूदा मेंटेनेंस सुविधाओं को अपग्रेड करने के साथ ट्रेनों और डिपो का 35 साल तक व्यापक वार्षिक रखरखाव भी करना था. (Photo from IANS)

मुंबई के लिए 238 नई AC लोकल ट्रेनें बनेंगी

पहली 12-कोच AC लोकल 2027 में मिलने की उम्मीद है

2,856 कोच वाली पूरी 238 रेक की फ्लीट 2030 तक तैयार करने का प्लान है

इन ट्रेनों पर करीब 19,293 करोड़ रुपये का रोलिंग-स्टॉक खर्च अनुमानित है

Mumbai Local Train: मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत वाली खबर है. दरअसल, मुंबई रेलवे विकास निगम ने 238 AC लोकल रेक बनाने की नई योजना का ऐलान किया है. यह ट्रेनें किसी निजी कंपनी से खरीदने के बजाय रेलवे की अपनी तीन प्रोडक्शन यूनिट में तैयार की जाएंगी. इनमें चेन्नई की Integral Coach Factory (ICF), कपूरथला की Rail Coach Factory (RCF) और रायबरेली की Modern Coach Factory (MCF) शामिल हैं. पहली 12-कोच AC ट्रेन 2027 में मिल सकती है और 2030 तक सभी 238 रेक तैयार करने का लक्ष्य है.

पुरानी टेंडर में दिक्कत आई, इसलिए बदला प्लान

बता दें कि जून 2023 में MRVC ने 238 AC लोकल रेक के साथ उनकी लंबे समय की मेंटेनेंस के लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी किया था. लेकिन कई बार समय बढ़ाने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक बोली नहीं मिली. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पुरानी खरीद प्रक्रिया में काफी दिक्कतें थीं और उसके तहत पूरी ट्रेनें 2030 तक तैयार होना मुश्किल था. पुराने प्लान में पहले दो साल प्रोटोटाइपरेक बनाने और उसके बाद पांच साल तक करीब 50 ट्रेनों की सालाना रफ्तार से उत्पादन का प्रावधान था. इस हिसाब से पहली ट्रेन करीब 2030 और पूरी फ्लीट 2034 तक मिलती. नए फैसले से इस समयसीमा को काफी तेज करने की कोशिश है.

35 साल की मेंटेनेंस से लेकर नए डिपो तक पुराने प्लान में क्या था

साथ ही पहले वाले टेंडर में कंपनी को ट्रेन बनाने के साथ-साथ, पालघर के वांगांव और रायगढ़ के भिवपुरी में नए मेंटेनेंस डिपो बनाने थे. मौजूदा मेंटेनेंस सुविधाओं को अपग्रेड करने के साथ ट्रेनों और डिपो का 35 साल तक व्यापक वार्षिक रखरखाव भी करना था. 238 वंदे मेट्रो सबअर्बन रेक की अनुमानित रोलिंग-स्टॉक लागत करीब 19,293 करोड़ रुपये है. नए मॉडल के तहत सरकारी फैक्ट्रियों में निर्माण होने से AC लोकल की डिलीवरी नए कॉरिडोर और रेलवे की क्षमता बढ़ाने वाले कामों के साथ तेजी से की जा सकेगी. इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देने में मदद मिलने की उम्मीद है.

मुंबई में 22 हजार करोड़ से बढ़ेगी रेलवे की क्षमता

AC लोकल के साथ-साथ मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क को भी बड़े स्तर पर अपग्रेड किया जा रहा है. MRVC के मुताबिक, करीब 22000 करोड़ रुपये क्षमता बढ़ाने के कामों में लगाए जा रहे हैं. इसमें नए कॉरिडोर, अतिरिक्त रेलवे लाइनें, 15-कोच ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म बढ़ाना, यार्ड रीमॉडलिंग और दूसरी सुविधाएं शामिल हैं. MUTP-III की अनुमानित लागत 10,947 करोड़ रुपये और MUTP-III-A की लागत 33,690 करोड़ रुपये है. रेलवे का मानना है कि एक तरफ नई AC लोकल ट्रेनें तैयार होंगी और दूसरी तरफ नेटवर्क का विस्तार होगा, तो मुंबई की लोकल सेवा की क्षमता, आराम और सुरक्षा तीनों में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.