मुंबई: कॉन्सर्ट में बड़ा हादसा, अचानक हो गई एक शख्स की मौत, दूसरे की बिगड़ी तबीयत

मुंबई के NSCI वर्ली डोम में आयोजित लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि जांच एजेंसियां ड्रग्स से जुड़े एंगल से भी जांच कर रही हैं. (Photo from Freepik)

मुंबई के वर्ली स्थित NSCI वर्ली डोम में आयोजित एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 28 वर्षीय वृषभ महेंद्र गंगुर्डे की कार्यक्रम के दौरान मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवक एक अंतरराष्ट्रीय टेक्नो म्यूजिक इवेंट में शामिल होने आया था, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन जान नहीं बच सकी. फिलहाल मौत की असली वजह का खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मृतक ने पी रखी थी बहुत ज्यादा शराब?

पुलिस जांच में सामने आया है कि वृषभ के साथ एक युवती भी कार्यक्रम में मौजूद थी. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, दोनों को कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ और घुटन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था. जांच में यह भी पता चला है कि मृतक ने बहुत ज्यादा शराब पीए हुआ था. इसी कारण पुलिस स्वास्थ्य संबंधी कारणों के साथ-साथ अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है. कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि जांच एजेंसियां ड्रग्स से जुड़े एंगल से भी जांच कर रही हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

इस दुखद घटना के बाद, मुंबई पुलिस ने एनएससीआई वर्ली डोम में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे मामले की निगरानी की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आयोजन के दौरान सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं. अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों और बड़े आयोजनों में आने वाले लोगों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके.

क्यों खास था यह इवेंट?

जिस कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ, वह जर्मनी के प्रसिद्ध डीजे और म्यूजिक प्रोड्यूसर Klangkuenstler के लोकप्रिय टेक्नो म्यूजिक कॉन्सेप्ट OUTWORLD का हिस्सा था. यह इवेंट अपनी हाई-एनर्जी टेक्नो म्यूजिक, शानदार विजुअल इफेक्ट्स और अनोखे ऑडियो-विजुअल अनुभव के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के हजारों प्रशंसक शामिल हुए थे. हालांकि मनोरंजन और उत्साह से भरी यह रात एक दुखद घटना के कारण चर्चा का विषय बन गई.