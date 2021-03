Mumbai, Fire, fire at Hospital, Mall, Death toll, Death toll, Covid-19, News Updates : मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम्‍स मॉल में चल रहे एक सनराइज अस्‍पताल में आग लगने के हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है. मुंबई फायर डिपार्टमेंट के चीफ फायर ऑफिसर ने यह जानकारी दी है. लिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम्स मॉल इमारत में सनराइज अस्पताल में आधी रात के कुछ देर बाद आग लग गई. यह अस्पताल चार मंजिला मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है और जब आग लगी तो उस समय बताया गया कि 76 मरीज मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर कोविड-19 का इलाज करा रहे थे. Also Read - Covid 19 अस्पताल में भीषण आग, 9 लोगों की हुई मौत, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

Death toll rises to nine in fire at Sunrise Hospital in Dreams Mall at Bhandup West, says Chief Fire Officer, Mumbai Fire Department

दमकल की 20 गाड़ियां, पानी के 15 टैंकर और एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया जो आग पर काबू करने में जुटे रहे. शुरुआती खबरों में बताया गया था कि दमकल कर्मियों ने 70 मरीजों को बाहर निकाल लिया और दो अन्य अस्पताल में भेजा गया है.

Maharashtra: Fire breaks out at a hospital in Mumbai’s Bhandup; rescue operation on

“Cause of fire is yet to be ascertained. I’ve seen a hospital at mall for the first time. Action to be taken. 70 patients including COVID infected shifted to another hospital,” says Mumbai Mayor pic.twitter.com/sq1K29PVhe

