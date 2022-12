मुंबई की दो IT प्रोफेशनल बहनों ने एक ही शख्स से की शादी, Video Viral, दर्ज हुई FIR

सोलापुर: ये मुंबई की दो आईटी प्रोफेशनल जुड़वा बहनों की शादी का वायरल वीडियो है, जिसमें दोनों बहनें एक ही शख्स को वरमाला डालते हुए नजर आ रहीं है. जानकारी के मुताबिक, एक अजीबोगरीब घटना के तहत महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक कार्यक्रम में मुंबई की दो जुड़वा बहनों ने एक ही व्यक्ति से शादी की है. दोनों बहनें आईटी पेशेवर हैं. इनकी शादी का वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद पुलिस में इनके खिलाफ FIR दर्ज कराइ गई है.

पुलिस ने रविवार को बताया की सोलापुर जिले के मालशिरस तहसील के अकलुज गाँव में यह शादी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.