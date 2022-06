मुंबई: पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पार्टी से निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी से निष्कासित नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है.Also Read - रांची में हिंसा के बाद कर्फ्यू , वाहनों में आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, एसएसपी जख्मी

इस संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद अपराह्न तीन बजे विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि पड़ोसी नवी मुंबई के पनवेल शहर में, महिलाओं सहित कम से कम 3,000 प्रदर्शनकारियों ने शर्मा और जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला.

#WATCH | Maharashtra: A large number of people carry out a protest march in Solapur against the controversial remarks by suspended BJP leader Nupur Sharma. pic.twitter.com/dVpwrq0r3G

— ANI (@ANI) June 10, 2022