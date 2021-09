Nagpur, police personnel, COVID-19 : महाराष्‍ट्र (Maharashtra)के नागपुर शहर (Nagpur City) में पुलिस के 12 जवान (12 police personnel) कोरोना पॉजिटिव निकले (positive for COVID19) हैं. यह जानकारी नागपुर सिटी पुलिस (Nagpur City Police)ने दी आज रविवार को दी है. नागपुर सिटी पुलिस के मुताबिक, ये जवान पुणे में 10 दिन की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पर गए थे.Also Read - IPL 2021: 5वां टेस्ट रद्द, इंग्लैंड से दुबई पहुंचे Delhi Capitals के खिलाड़ी

12 police personnel have tested positive for COVID19. They had attended a 10-day training program at Pune: Nagpur City Police pic.twitter.com/iHR6BXFNfQ

