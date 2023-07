नागपुर के बिजनेसमैन से 58 करोड़ की ठगी, दुबई भागे क्रिकेट सट्टेबाज के घर से 17 करोड़ कैश, 4 किलो सोना, 200 किलो चांदी जब्त

Nagpur: महाराष्ट्र में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज ने एक बिजनेसमैन से 58 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है और नागपुर पुलिस ने जब इस इंटरनेशनल क्रिकेट बुकी पर छापा मारा तो करोड़ों की भारी नगदी, सोना और चांदी देखकर हैरान रह गई. 17 करोड़ रुपये से अधिक कैश को गिनने के मशीनों को लगाना पड़ा. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज नागपुर से 160 किमी दूर गोंदिया शहर में अपने आवास पर छापे से एक दिन पहले दुबई भाग गया.

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज का तब भंडाफोड़ हुआ, एक व्यवसायी ने गोंदिया के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज के खिलाफ नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. इंटरनेशनल क्रिकेट सट्टेबाज ने एक व्यवसायी को नकली सट्टेबाजी ऐप्स में निवेश करने का लालच दिया और फिर उससे 58 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की.

नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा, नागपुर पुलिस ने काका चौक स्थित उनके आवास पर छापा मारा और 17 करोड़ रुपये से अधिक नकद, लगभग 4 किलोग्राम सोना और 200 किलोग्राम चांदी जब्त की. पुलिस द्वारा उसके आवास पर छापा मारने से पहले ही आरोपी भाग गया. आगे की जांच जारी है.

ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने वाले कथित ‘सट्टेबाज’ अनंत उर्फ सोंटू नवरतन जैन के बारे में संदेह है कि वह नागपुर से 160 किमी दूर गोंदिया शहर में अपने आवास पर छापे से एक दिन पहले दुबई भाग गए थे.