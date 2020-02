नागपुर: महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पीछा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा पिछले सप्ताह आग के हवाले की गई एक युवती लेक्चरर की सोमवार की सुबह नागपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई. वर्धा में विकेश नगराले (27) ने हिंगणघाट निवासी अंकिता पिसुड्डे (25) को तीन फरवरी को आग के हवाले कर दिया था, जिसके कारण वह 40 प्रतिशत तक झुलस गई थी.

युवती का नागपुर के ”ओरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर” में इलाज चल रहा था. हिंगणघाट के पुलिस निरीक्षक सत्यवीर बंडीवार ने कहा, ”डॉक्टर ने आज सुबह 6 बजकर 55 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया.”

अस्पताल प्रशासन ने बुलेटिन जारी किया था, जिसके अनुसार युवती का सिर, चेहरा, बायां हाथ, पीठ और गर्दन समेत 40 प्रतिशत हिस्सा झुलस गया है. श्वसन तंत्र भी प्रभावित होने के साथ उसे आंतरिक घाव भी आए हैं. पीड़िता को सीसीयू में भर्ती कराया गया था.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray in Mumbai: The incident is so barbaric that words are not enough to describe it. I will plead to everyone to have patience. The suspects will be punished soon. This government will take strict action. https://t.co/WzRewWAufy pic.twitter.com/oq5px6pjN8

— ANI (@ANI) February 10, 2020